Sendikalardan grev uyarısı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durum yaşanan tüm ülkelerin aksine Kuzey Kıbrıs’ta felaketi fırsata dönüştürme anlayışı taşıyan UBP-HP Hükümeti’nin bedeli çalışanlara ve emeklilere ödetme anlayışını devam ettirdiğini söyledi.

elcil, UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gitme kararı aldığını açıkladı.

Sendikal Platform’un açıklamasında imzası bulunan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN, HAVA-SEN, DEV-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ, EMEK-İŞ, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, BES, TIP-İŞ, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN”