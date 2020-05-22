KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durum yaşanan tüm ülkelerin aksine Kuzey Kıbrıs’ta felaketi fırsata dönüştürme anlayışı taşıyan UBP-HP Hükümeti’nin bedeli çalışanlara ve emeklilere ödetme anlayışını devam ettirdiğini söyledi.
elcil, UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gitme kararı aldığını açıkladı.
Sendikal Platform’un açıklamasında imzası bulunan sendikalar şöyle:
“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN, HAVA-SEN, DEV-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ, EMEK-İŞ, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, BES, TIP-İŞ, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN”
Sendikalardan grev uyarısı
Sendikal Platform, maaş kesintisinin uzaması halinde dava açma grev ve eylem kararı aldı
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durum yaşanan tüm ülkelerin aksine Kuzey Kıbrıs’ta felaketi fırsata dönüştürme anlayışı taşıyan UBP-HP Hükümeti’nin bedeli çalışanlara ve emeklilere ödetme anlayışını devam ettirdiğini söyledi.
YORUM EKLE