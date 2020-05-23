Türkiye’de vaka sayısı 154 bin 500 oldu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin Coronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor” dedi. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, bin 121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 10:51