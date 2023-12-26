Sorgulanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde Kamerunlu iki kişi tarafından elleri, ağzı ve burnu koli bandıyla sarılarak öldürülen Ayça Alav cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Katil zanlılarının Alav Döviz Bürosundan sadece 32 bin TL çalabildikleri ana kasayı açamadıkları bilgisi elde edilirken, polis cinayetle ilgili tüm ip uçlarını değerlendiriyor.

Polis bu kapsamda cinayeti işleyen şahıslarla ilgili bilgisi olduğunu düşündüğü Nijeryalı Ushe Ronny Katsuwa’ı tutuklandı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma maksatlı Adli Şubeye celp edilen Ushe Ronny Katsuwa’ın kimlik kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edilerek, suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının cinayetle bağı olup olmadığına, KKTC'de izinsiz ikamet ettiği süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldığına ve herhangi bir suç işleyip işlemediğine yönelik soruşturma yapılacağını açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini kaydederek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.