Öfke dorukta

Lefkoşa’da trafik yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerini darp eden Berşan Haznedar, Ümit Haznedar, Mahir Baykal, Abdullah Baykal, Oubeid El Abbasi, Jaouad Temsamani ve Mohamed Reda Ben Taquet tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktararak, ek süre talep etti.

Polis, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan'da trafik meselesi yüzünden tartışan Berşan Haznedar, Ümit Haznedar, Mahir Baykal, Abdullah Baykal’ın bir taraf, Oubeid El Abbasi, Jaouad Temsamani ve Mohamed Reda Ben Taquet’in diğer tarafı oluşturup, elleri ve ayakları ile birbirlerine vurarak kavga ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı tarihte suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiklerini açıkladı.

Polis, temin edilen doktor raporunda zanlı Ümit Haznedar’ın sağ el serçe parmağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Polis, Haznedar’ın parmağındaki kırığın nasıl oluştuğuyla ilgili araştırma yaptıklarını, bu kapsamda kamera görüntülerini inceleyeceklerini, ifadeler alacaklarını ve zanlıların verdiği beyanların araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.