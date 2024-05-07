Polis tarafından 2023 yılında yapılan trafik denetimlerinde süratli araç kullandığı tespit edilen toplam 31 bin 835 sürücü rapor edilirken, 2024’ün 4 aylık döneminde 17 bin 151 kişiye ceza yazıldı.

Ayrıca, 2023’te sürat sonucu meydana gelen kazalarda can kaybı 15 olurken, 2024’te ise 10’nu ölümle neticelenen trafik kazaları, yine süratli araç kullanma sonucu meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yapılan rutin trafik denetimlerinde sürücüler tarafından birçok trafik kuralının ihlal edildiğinin denetim sonuçlarına yansıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafik suçlarıyla kazaların önlenmesine yönelik 15 - 28 Nisan tarihleri arasındaki periyotta trafikte ışık ihlali ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı denetimlerinin yapıldığı ve sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu yasal hız sınırına uymayıp süratli araç kullandığı tespit edilen toplam 31 bin 835 araç sürücüsü rapor edilirken, 2024 yılında ise (01 Ocak - 05 Mayıs 2024) toplam 17 bin 151 araç sürücüsü, süratli araç kullandığı tespit edilerek rapor edildi.

Ayrıca, 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında, 15’i ölümle neticelenen toplam bin 4 trafik kazası süratli araç kullanma sonucu meydana geldi.

2024 yılında ise meydana gelen trafik kazalarında 10’u ölümle neticelenen olmak üzere, toplam 538’inin de yine süratli araç kullanma sonucu meydana geldiği tespit edildi.”

Açıklamada, trafikte polis denetimlerinin her konuda devam edeceği hatırlatıldı, tüm sürücüler trafik kurallarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlayamaya davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 10:02