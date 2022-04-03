Sorumlu kim?

Ömer KADİROĞLU

Yaşanan kazaların ardından kopan direkler, yıkılan bariyerler, kırılan lambalar olduğu gibi kalıyor. Yanmayan aydınlatma direkleri, kaza sonucu zarar gören ve yerine yenisi takılmayan aydınlatma direkleri yolları daha da güvensiz hale getiriyor. Lefkoşa kuzey çevre yolunun hizmete açılmasının ardından geçen yaklaşık 8 aylık sürede bariyerler, trafik işaret tabelaları. Çemberlerin bordür taşları yaşanan kazalar nedeniyle zarar görürken ne yerine yenisi yapılıyor ne de kopan taşlar yerine takılıyor. Yolun birçok noktasında kazalarda hasar görmüş bariyerler aylar geçmesine rağmen onarılmadı. Gönyeli çemberi yakınlarında orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direkleri yaşanan kazalar sonucu koparak zarar görürken açıkta kalan elektrik kabloları pet şişeler ve bantlarla kapatılarak öylece bırakıldı. Vatandaşlar zarar gören duvarlar, aydınlatma direkleri, kaldırımlar, duraklar, trafik işaret tabelaları, bariyerler ve daha birçok kamu malı tamir edilmeyi beklerken yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu duruma acilen çare bulunmasını istiyor. Vatandaşlar, “Yetkililer yollardaki durumu görüp, önlemler almalı. Hizmet bekliyoruz” dedi.

Bir aydır öylece duruyor

Gönyeli’de 26 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Biçentürk Restoran karşısında bulunan hız tespit kamerası zarar görmüştü. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ne zarar gören kamera yerinden kaldırıldı ne de tamir edildi. Kaza sonucu zarar gören kamera olduğu gibi orada öylece tamir edilmeyi bekliyor.

Kısa sürede eski haline geldi

Lefkoşa kabristanlığı karşısından Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesine giriş yolu üzerinde oluşan derin çukurlar bir süre önce toprakla doldurulurken kısa süre içerisinde yağan yağmurlar sonrasında eski haline geri döndü. Söz konusu yol içerisinde uzun süredir var olan ve hiçbir yetkili tarafından dikkate alınmayan derin çukurlar bu yolu kullanmak isteyen sürücülere zor anlar yaşatıyor.