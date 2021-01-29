Hızını alamayıp motosiklete çarptı

Onur ULAĞ

Gönyeli’de motosiklet ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, araç sürücü Ayjahan Seyitgulyyeva’nın (K-47) U dönüşü yaptığı esnada, İlhan Açıkel (19) yönetimindeki motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan sürücü Açıkel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında Gönyeli’de bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki KE 350 plakalı araçla cadde üzerinde seyreden Ayjahan Seyitgulyyeva, geldiği istikamete doğru U dönüşü yapmaya başladığı sırada, İlhan Açıkel yönetimindeki NM 733 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Açıkel, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Açıkel, tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.