Sorunları dinledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman; Boğaziçi, Kumyalı ve Derince köylerini ziyaret ederek, bölge halklarıyla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre; yurttaşların sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaştı.

Erhürman’a CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ile CTP İskele Milletvekili Biray Hamzoğulları eşlik etti.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada nüfus politikasının önemine işaret eden Erhürman, “Nüfusu saymak yetmez, nüfus politikasına ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

“Alım gücü düşüyor”

Ziyaretlerde Erhürman, “Her konuda geri geri gittiğimiz endişesi yaşıyoruz.” diyerek, ekonominin güneye kaydığına işaret etti ve “Mantıken açıklanabilir bir tarafı yok. Euro 37 lirayken nasıl olur da güney daha ucuz olur?” diye sordu.

Erhürman, bir sene önce marketlerde “hiç Türkçe duyulmazken”, "bakanların hiç çekinmeden, 'Ekonomi Güney’e kaymadı' dediğini" kaydetti.

Merkez Bankası’nın kendi yayımladığı raporda bir seneki değişimin gözler önüne serildiğinin altını çizen Erhürman, “Bu ülkenin Ticaret Odası Başkanı ‘Allah acısın güneye geçemeyenleri’ dedi. Bu, ekonomi yönetimi açısından yarattıkları anlaşılması mümkün olmayan bir durum” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin euro cinsinden de arttığını vurgulayan Erhürman, “Ama gelin görün ki rakam büyüyor, alım gücü düşüyor. Para yükseliyor, alacağımız azalıyor. Ekonomi alanındaki yarattıkları çarpıklık ortada” dedi.

“Nüfusu saymak yetmez, nüfus politikasına ihtiyacımız var” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının geri döndürülemez zararlar verdiğini ifade etti.

“Kıbrıs meselesi uluslararası bir boyut kazandı”

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda, bölgedeki gelişmelere de bakıldığı zaman Kıbrıs’ta çözümün artık acil bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çeken Erhürman, iç politika ile dış politikanın, birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Erhürman, mart ayında yapılacak gayri resmi görüşmeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs sorununun her zaman uluslararası bir sorun olduğunu belirten Erhürman, hiçbir zaman sadece toplumlar arası bir mesele niteliğinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Günümüzde bölgedeki gelişmelerle birlikte, Kıbrıs meselesinin daha da uluslararası bir boyut kazandığının altını çizen Erhürman, “Beşli gayri resmi görüşme, resmi bir müzakere masası değildir.” dedi. Erhürman, Kıbrıs'taki meseleler tartışılırken, bölgedeki gelişmelerin de ele alınacağını kaydetti.

“Asıl sorun içimizdedir”

Tufan Erhürman, “Sayın Tatar’ın Luricina ve Haspolat geçiş noktalarını gündeme getirdiğini, Sayın Hristodulidis’in ise farklı öneriler sunduğunu gördük. Sayın Tatar’ın, ‘Geçiş noktalarını konuşacaktık, gençlik komitesi nereden çıktı?’ dememesi gerekir. Sayın Hristodulidis’in de ‘Ben sekiz öneri sundum, ya hepsi kabul edilir ya da hiçbiri kabul edilmez’ dememesi gerekir. Mesele, bir konuda anlaşma sağlamaktır. Her yeni geçiş noktası hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için rahatlatıcı bir adım olacaktır. İki toplum arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını sağlayacak bir gençlik teknik komitesinin kurulmasının da hiçbir zararı yoktur.” diye konuştu.

Bazı kesimlerin, “Bizim gençlerimiz ABD veya AB’nin etkisi altında olabilir, bu yüzden böyle bir komite kurulamaz.” şeklindeki yaklaşımlarını son derece yanlış olarak niteleyen Erhürman, “Kendi gençlerimize güvenmiyorsak, asıl sorun içimizdedir.” ifadelerini kullandı.

