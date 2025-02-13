‘Huzursuzluk yaratacak’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kuzeydeki eski Rum mallarıyla ilgili aldığı kararın her iki tarafta huzursuzluk yaratacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre; Meclis Başkanı Öztürkler konuk olduğu programda, KKTC'deki eski Rum mallarının alım satımını caydırmak amacıyla cezaları artıran yasa tasarısının onaylamasını değerlendirdi.

Ada’nın kuzeyinde kalan Rum malları ile ilgili tek yetkili hukuk merciinin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu belirten Öztürkler, atılan bu adımların adanın her iki tarafında huzursuzluk yaratacağını kaydetti.

Uluslararası hukukun adres olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) gösterdiğini vurgulayan Öztürkler, Rum Yönetimi’nin gerginliği artıracak bir strateji yürüttüğünü, KKTC’ye olan ilginin artması nedeniyle bu yolu izlediğini belirtti.

Öztürkler, TMK’ya başvuran Kıbrıslı Rumlara ödenecek tazminatlara kaynak yaratmak için, Ünal Üstel Hükümetinin, yabancıların satın aldığı taşınmaz malların vergi oranını yükselterek ciddi bir kaynak yarattığını kaydetti.

Kıbrıs Rum Yönetimi’ne taşınmaz mal sorunlarının çözüm adresinin TMK olduğunu hatırlatan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yönetimde zafiyet yaşadığını ve tek başına karar alma noktasında zayıf kaldığını söyledi.

Türk askerinin varlığı kırmızı çizgi

Güney Kıbrıs'ın Yunanistan, ABD ve İsrail ile stratejik anlaşmalar imzaladığına da işaret eden Öztürkler, Rumların kıta sahanlığı ve enerji konularında attığı adımlarla bölgede huzur ortamını bozduğunu söyledi.

Garantör ülke Türkiye’yle birlikte hakların korunması ilkesine göre hareket ettiklerini belirten Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki rolünün önemine değindi ve Türk askerinin varlığının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti.

