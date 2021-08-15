Soruşturma derinleşiyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da, geçtiğimiz hafta Çağlar Yüksel’in darp edilmesiyle ilgili olayda bir kişi daha tutuklandı. Polis, meselede önceden tutuklanan Okan Bolatçıoğlu ile olaydan hemen önce sık sık telefonda görüştüğü belirlenen Mahmut Şimşekatan’ı da tespit ederek tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 2 Ağustos 2021 tarihinde Demirhan'da Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu ciddi şekilde darp edildiğini anımsattı.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili yapılan tahkikat sonrasında şu anda Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen Okan Bolatcıoğlu ile zanlının olay günü birçok kez telefonda konuştuğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan ilk soruşturmasında yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi. Polis, zanlının aranan kişilere müdahale edebileceğini belirtip, poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.