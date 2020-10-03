Soruşturma sürüyor

banner453

150 gram uyuşturucuyu zuladan alırken yakalanan Ömer Ali Karakaya ile İsmail Şengül 6 gün daha tutuklu kalacak 

Soruşturma sürüyor
banner432
banner480

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa bölgesinde, Dörtyol ile Türkmenköy arasında önceki gün düzenlenen operasyonda 150 gram uyuşturucuyla yakalanan Ömer Ali Karakaya ile İsmail Şengül hakkındaki soruşturma devam ediyor. Operasyon esnasında polisten kaçarken trafik kazası yapan zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada zanlıların tasarrufunda 150 gram uyuşturucu bulunduğu belirtildi. 

banner477
Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları, 30 Eylül 2020 tarihinde Dörtyol ile Türkmenköy arasında bir bölgede uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisini aldıklarını ve bölgeye giderek pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlıların HP 550 plakalı araç ile bölgeye geldiklerini ve çorap içine gizlenmiş 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit edildiklerini aktardı.
Karaoğulları, zanlıların polisi görmeleri üzerine araçları ile kaçmaya çalıştıklarını ve 200 metre ilerde bulunan ağaca çarpmaları sonucu yakalandıklarını söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Karaoğulları, mahkemeden ek süre talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ek mesaiye 8 milyon
Ek mesaiye 8 milyon
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460