Kameralar ele verdi

Lefkoşa’da Ali Çavuşoğlu’na ait ATV motoru çaldıktan sonra çalıştırmak için start yuvasını kıran Mustafa Hasan Yabanok, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Zanlı hırsızlık olayından 2 gün sonra Lefkoşa’da gözaltına alındı. Polise itirafta bulunan zanlı ATV motoru sakladığı yeri de gösterdi.



Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:01

Hırsızlıkla ilgili soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mustafa Hasan Yabanok’un 28 Eylül 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Ortaköy’de faaliyet gösteren Motomax isimli işyeri önünde tamir için bulunan Ali Çavuşoğlu’na ait EGL marka ATV motoru çaldığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kırarak, 150 TL ve basamak kemerini kopararak 150 TL hasar verdiğini anlattı.Polis, zanlının 1 Ekim 2020 tarihinde güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı ATV’yi sakladığı yeri göstererek, itirafta bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 6 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargı kararı verdi.