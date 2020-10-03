Kuzeyde bir, güneyde 17 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir, Güney Kıbrıs’ta ise 17 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle kuzeyde pozitif çıkanların toplam sayısı 762’ye,güneyde ise bin 789’a yükseldi.

Ülkede yapılan Covid-19 testleri ve vakalarıyla ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, saptanan pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulamasının dünden itibaren sekiz sağlık merkezinde uygulamaya girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, uygulama, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi'nde yapılacak.

Aşı uygulanacak risk grupları şöyle:

“65 yaş ve üzeri kişiler, Kronik Böbrek Yetmezliği, Nefrotik sendrom, Kronik Kalp Hastalığı, Lösemi, Lenfoma, Hodgkin hastalığı, Multipl myelom, Kanser Hastaları, Solid organTransplantasyonu, İmmünsupresif tedavi, Konjenital ya da kazanılmış immünyetmezlik, HIV enfeksiyonu, Fonksiyonel ya da anatomik aspleni (thalesemi hastaları), BOS kaçağı, Kohlear implantı, Kronik Akciğer Hastalığı, Şeker Hastalığı olanlar, Alkolizm, Kronik Karaciğer Hastalığı, Siroz, Sigara içiciliği olanlar.”

Covid-19 genel durumu

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 172.067Toplam Vaka Sayısı- 762İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 690Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 68Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güneyde 17 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise 24 saatte 2 bin 412 virüs testi yapıldı ve 17 yeni Covid-19 vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta virüs testi pozitif çıkanların toplam sayısı bin 789’a yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:09