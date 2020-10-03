Ek mesaiye 8 milyon

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Eylül 2020’den 30 Eylül 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 162,208,315,97 TL (162 milyon, 208 bin, 315 TL ve 97 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte ise toplam 594,970,576,85 TL (594 milyon, 970 bin, 576 TL, 85 kuruş)ödeme yapıldığı duyuruldu. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Nisan Ayı ek mesailerinin de ödendiği belirtildi. Nisan Ayı ek mesaileri için toplam 6,644,987,36 TL (6 milyon, 644 bin, 987 TL ve 36 kuruş) ödeme yapıldığı kaydedildi.

Ödeme kalemleri şöyledir:

1- 30 Eylül 2020 dönemi maaş ödemeleri

Emekli maaşları 126,835,959,04 TL

Memur + işçi maaşları 147,428,244,98 TL

Sosyal sigortalara katkı 55,482,067,33 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme (Ağustos) 9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta (Ağutos 2020)mahsuptan kalan 9,210,990,82 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,923,374,40 TL



Mart ek mesai ödemesi 8,121,115,19 TLKurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar+yangın ekibi katkı20,073,555,25 TL

İşçi ödemesi 1-15 Eylül 5,813,921,56 TL

Belediye maaş ödemeleri (Ağustos) 39,292,374,35 TL

Temsilcilik maaşları 2,205,100,04 TL

Ara Toplam 431,386,702,96 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 1,375,557,92 TL

Genel Toplam 594,970,576,85 TL