Yargısı ileride

Suna ERDEN

Girne’de kullanımındaki Mercedes marka aracın bagajında yüklü miktarda patlayıcı bulunarak tutuklanan Serhan Kombos Kurtbaş (27) dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren maytap, sis meşalesi, flaşör gibi eşyaları tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediği aktarıldı.



Soruşturmayı yapan polis memuru Ömer Yavuz, 1 Ekim 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde zanlının kullanımda bulunan Mercedes Vito araçta polis tarafından yapılan aramada, bagajda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren, muhtelif modellerde 211 adet maytap, sis meşalesi, flaşör, volkan cinsi patlayıcı madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde organizasyon işleri yaptığı için patlayıcı maddeleri 1 ay önce tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.