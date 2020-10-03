Dev yatırımlar duruyor

Melis GÜNEL

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, turizm sektörünün en mağdur kesim olduğunu belirtirken, dev yatırımların atıl vaziyette kalmasından hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.Diyalog’a konuşan Tunalı Girne Belediye Başkanı ve bölge esnafı ile konuştuklarını, çarşının çok kötü durumda olduğunu belirtti. Pandemi hastanesinin yapılmamasından kaynaklı, ülkeye gelmek isteyen yabancı turistlerin sağlık sigortası güvencesi oluşmaması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmekten vazgeçtiklerine değinen Tunalı, turist akışının olmamasının da esnafı zor duruma soktuğunu belirtti. Tözün Tunalı, aynı zamanda hükümetin vatandaşa yönelik politikalarını da eleştirerek, “pandemi sürecinde özel sektör unutuldu” dedi.

“Onları altın tepside tutmalı”

Kamunun maaşlarının ödendiğini ama özel sektörün unutulduğunu söyleyen Tunalı, “Turizm sektörünü altın tepside tutmalıyız” diyerek hükümet ortaklarını uyardı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, turizmden gelen paranın kalkınmaya yardımcı olduğunu ama gelinen noktada en mağdur sektörün turizm olduğuna dikkat çekti. Tözün Tunalı, “ İyi adımlar atılmış olsaydı herkes kendi ülkesinden kaçıp KKTC’ye gelecekti” diyen Tunalı, iki yıla yakın bir süredir ekonominin güçlendirilmediğini kaydetti.