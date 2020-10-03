İhbar doğru çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından önceki akşam Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram da bonzai ele geçirildi. Suçla bağlantılı
S.O.A.(E-38) isimli zanlı tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.