İhbar doğru çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından önceki akşam Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram da bonzai ele geçirildi. Suçla bağlantılı

S.O.A.(E-38) isimli zanlı tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, S.O.A.’nın, bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.