Son aşamaya gelindi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinin içerisinde yapımı devam eden Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nin inşaatı son sürat devam ediyor. 100 yataklı, içerisinde 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası bulunan tam donanımlı hastanedeki çalışmalarda. Hastanenin yapısal ve hafif çelik olarak yüzde 80’i tamamlandı. Çalışmalarına 27 Ağustos’ta başlanan hastanenin inşaatında 488 çalışan, 51 iş makinesi ile 24 saat vardiya halinde çalışıyor. İhtiyaç duyulan diğer alanlar için ise özel uçakla işçi getiriliyor. Edindiğimiz bilgiye göre ince işlerle ilgili tüm pencere doğramaları, kayar kapılar, yangın kapıları, medikal gaz malzemeleri, yer ve duvar seramikleri, pvc yer kaplamaları tedarik edilerek KKTC’ye getirildi. Ayrıca ahşap kapı, mobilya dolap ve banko üretimleri de tamamlandı ve şantiyeye götürülmeye başlandı.