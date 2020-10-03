Yüklü borç var

Çiğdem AYDIN

Elektrik Kurumu’nda örgütlü sendika olan El-Sen, Girne Belediyesi’nden sonra dün de Lapta ve Alsancak belediyelerinin de elektriğini kesti. El-Sen, Alsancak Belediyesi’ne ait su motorlarının Lapta Belediyesi’nin ise ana binasının elektriğini kesti.

Diyalog’a bilgi veren sendika başkanı Kubilay Özkıraç, Lapta Belediyesi’nin 10, Alsancak’ın da

6 milyon lira borcu olduğunu iddia etti. Özkıraç, ilgili belediyelerin ödemeler konusunda kurumla iletişime geçmesini önerdi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da El-Sen’i kınadığını, tazminat davası açacağını ifade etti.

Aktuğ: Kınıyorum



Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 2 yıldır görevde olduğunu, bu süre zarfında tüm faturalarını düzenli ödediğini ifade etti. Aktuğ, belediyenin var olan borcunun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından taksitlendirildiğini belirterek, bu borçları da düzgün bir şekilde ödediğini açıkladı.Aktuğ, sendikanın borcu olan yerin değil de belediyenin elektriğini kestiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Geçmişten gelen borç vardı. Taksitler düzenli ödeniyor, güncel borçları da ödeniyor. Su dairesinin su kuyularından kaynaklanan borcu olduğundan belediye binasının elektriği kesildi.Su Dairesi ile irtibattayım, benim bölgemde 3 kuyu var. Bunlarla ilgili girişimlerde bulunacağım.”

Tazminat davası açacağım

Aktuğ, bu olayın bambaşka bir boyuta ulaştığını, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti. Aktuğ, “Ara emri için değil, tazminat davası için girişim yapacağım” dedi. Aktuğ, kurumun yıllardır birikmiş borcu kendisine ibraz etmediğini, ansızın gelip elektriklerinin kesildiğini söyleyerek, “Bana ibraz edilmeyen borç var. Daha önce talepte bulunmadılar. Oysaki borcu ibraz edip, talepte bulunsaydılar. Biz onu da ödeyecektik. Hiçbir şey söylemeden, ansızın kesinti yapıldı. Benim dönemimden yıllar önce var olan bir borç var. Soruyorum sendikaya; yıllardır neredeydiniz? Şimdiye kadar neden bu borç gündeme gelmedi. El-Sen’i kınıyorum.”

Aktuğ, hafta başı konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.