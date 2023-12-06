Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gram uyuşturucu ile yakalanan İfeanly Alban Amaechi, dün mahkeme huzuruna çıkarılarak, hakkında ek tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 1 Aralık’ta saat 09.00 sıralarında, zanlının kalmakta olduğu apartman dairesinde uyuşturucu olduğu ve kullanımındaki kiralık araç ile uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıklarını anımsattı.

Zanlının, aynı gün 13.25’te kalmakta olduğu apartmanın önüne aracıyla geldiği esnada alıkonulduğunu aktaran polis, araçta yapılan aramada, 2 naylon poşet içerisinde, ayrı ayrı 12 foil kağıdına sarılı 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL para da bulunduğunu hatırlattı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.