Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Z.B. ile A.S.G. yeniden mahke-meye çıkarıldı. Davalarını ve suçlarını kabul eden zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru; 4 Eylül 2025 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip ta-rafından Haspolat bölgesinde Z.B.’nin ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama-da, zanlının odasında içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olan ucu yanık bir sigara ve yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulduklarını belirtti. Polis, zanlı Z.B.’nin olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; arama sırasında zanlının ikametgahı önünde park halinde bulunan EY 280 plakalı araç içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın fark edildiğini söyledi. Ekiplerin söz konusu şahsı kontrol ettiğini ve kimliğinin A.S.G. olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, bulunan maddenin emare olarak alındığını ve A.S.G.’nin de suçüstü hali gereği tutuk-landığını mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre zarfından ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlıların suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlı Z.B.’nin ifadesinde uyuşturucuyu 1 Ekim’de 20 gram olarak aldığını, bir kısmını içip, birazını zanlı A.S.G.’ye verdiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini belirte-rek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.