Sosyal medyaya düzenleme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan; Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı. Hasipoğlu, KKTC’nin, Türkiye, Nijerya ve Sırbistan’dan sonra imzalayan dördüncü ülke olduğunu belirtti ve çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırlanan Sosyal Medya Düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Ankara’da, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen Hasipoğlu, KKTC’de, dijital dünyada çocukların korunması noktasında Meclis ve bakanlık olarak eşgüdüm içerisinde gerekli adımların atılmaya başlandığını duyurdu.

Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzaya açılan sözleşmeyi, KKTC’nin, Türkiye, Nijerya ve Sırbistan’dan sonra imzalayan dördüncü ülke olduğunu belirtti.

Çocukların dijital ortamda güvenli, korunmuş, adil ve saygılı bir şekilde var olmalarını amaçlayan ve sivil bir inisiyatifle hazırlanan sözleşmenin, KKTC’de de de imzaya açıldığını belirten Hasipoğlu, siber zorbalık ve akran zorbalığının arttığı bu dönemde sosyal medyanın da bir araç olarak kullanıldığını kaydetti.

Çevrim içi dünyada çocukların güvenliğinin ve mahremiyetinin her şeyin üzerinde tutulduğunu vurgulayan Hasipoğlu, ayrıca “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı” ile çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırlanan Sosyal Medya Düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Sözleşmenin, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları desteklerken, çevrim içi istismar, veri ihlalleri, siber zorbalık ve dijital eşitsizlik gibi tehditlere karşı ortak sorumluluk anlayışı getirdiğini kaydeden Hasipoğlu, “Bu metin yalnızca hukuki bir çerçeve değil, aynı zamanda toplumsal bir seferberlik çağrısıdır” dedi.

13 maddelik koruma çerçevesi

Hasipoğlu, sözleşmenin 13 maddelik kapsamlı bir koruma çerçevesi sunduğunu ve çocukların dili, dini, ırkı fark etmeksizin dijital dünyada eşit hassasiyetle korunmasını esas aldığını vurguladı.

Türkiye’nin dijital platformlarda çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hasipoğlu, KKTC’de de “Dijital Dünyada Güvende Kalın” projesinin başlatıldığını belirtti.

KKTC’nin uluslararası tanınmışlık sorunu nedeniyle sosyal medya platformlarına doğrudan yaptırım uygulama imkânının sınırlı olduğunu belirten Hasipoğlu, bu nedenle internet servis sağlayıcılarına yükümlülük getirecek bir yasa çalışmasının Meclis gündeminde olduğunu dile getirdi.

Şehit aileleri ve gaziler için uygulamalar

Konuşmasında şehit aileleri ve malul gazilere yönelik çalışmalara da değinen Hasipoğlu, AJet ile yapılan protokolün uygulanmasının hızlandırılması konusunda destek talep ettiklerini belirtti.

İkinci aşamada, şehit aileleri ve malul gazilere Devlet Demiryolları ve belediyelerden faydalanma imkânı sağlanmasının planlandığını ifade eden Hasipoğlu, bu kapsamda KKTC tarafından kart basımına başlandığını ve örneğini bakan Göktaş’a takdim ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, ayrıca, AJet protokolüyle tanınan haklardan KKTC mücahit gazilerinin de yararlanabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

