Stok sayımı yapılacak

Lefkoşa’da birçok mağazadan kıyafet çalan Seher Kaya (23), Şindar Kaya (19), Sevda Kaya (21) ve suç ortakları Esra Sürücü (22) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tümü çeşitli mağazalarda çalışan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alındı.

Kaya kardeşlerin evinde bulunan 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ile 4 çift ayakkabının 2 ayrı mağazaya ait olduğu açıklandı. Söz konusu mağazaların stok sayımı yaptığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Kaya kardeşlerin 12 Kasım 2024 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinden, toplam değerleri 6 bin 800 TL olan 13 parça kıyafet ve 4 çift kadın ayakkabısı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 740 Euro, 835 Sterlin ve bin dolar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Seher Kaya’nın vermiş olduğu sözlü beyanda daha önce Esra Sürücü birlikte birçok yerden kıyafet çaldıklarına dair itirafta bulunduğunu açıkladı. Polis, aynı gün Kaya kardeşlerin ikametgahında yapılan aramada söz konusu mağazadan ve başka mağazalardan çalıntı olduğu düşünülen yaklaşık 300 adet etiketleri kesilmemiş kadın giyim ve aksesuarları ve 4 çift ayakkabı tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlı Sürücü’nün de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kadın giyim aksesuarları ve kıyafetler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlıların evinde bulunan emarelerin iki ayrı iş yerinden çalındığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların sadece bir tarihte değil birçok tarihte bu suçu işlediklerini söyledi. Polis memuru, iki mağazada sayım yapıldığını, kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi

Mahkeme talebi onayladı.

