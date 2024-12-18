Gözler yargıda

Kamuda yetkili beş sendika, “Elzem Hizmetlerde Grev Yasağının Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname'ye” karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı, ara emri başvurusunda bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, başvuru öncesinde Mahkemeler önünde basın açıklaması yaparak, çalışanların grev hakkının ellerinden alınması amacıyla hazırlandığını savundukları kararnameyi eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yasa gücünde kararname çıkararak, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın grev hakkının ertelendiğini hatırlatarak, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis’in açık olduğu bir dönemde Bakanlar Kurulu’nun, yasa gücünde kararname çıkarıp, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda grevlerin ne şekilde yasaklanacağı ve hangi sürelerde kısıtlanacağının açık olduğunu kaydeden Bengihan, bunun yılda iki kere 60 gün süreyle olduğunu söyledi.

İngiliz döneminden kalma fasıllar

Bakanlar Kurulu’nun İngiliz döneminden kalma fasıllarla elzem yerler için kendine verilen yetkilerle grevleri sürekli yasaklamasının “kabul edilemez” olduğunu savunan Bengihan, “Bu KKTC’nin demokratik, laik, hukuk devleti ilkesine de aykırıdır” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, yabancılara mal satışıyla ilgili Meclis’in açık olduğu bir dönemde yine yasa gücünde kararname çıkarıldığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, bunun “hak ve özgürlüklere yapılan bir darbe” olduğunu savunarak, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’ndaki bütün özgürlüklerin kısıtlanmaya başladığını ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “İyi ki sendikalar var” diyerek, sendikaların hükümete karşı duruş sergilediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Anayasa Mahkemesi’ne ara emri başvurusu yapıldı.

