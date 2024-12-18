Görüşler farklı

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Tatar ve Stewart, Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmelerinin ardından basına ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede Stewart’a ara bölgede yer alan yılsonu resepsiyonunda kendisine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

İki tarafın kabul edeceği noktalarda geçiş kapısı açılması anlayışının, 15 Ekim’de New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulides ile bir araya geldikleri gayriresmi yemekte ortaya çıktığına işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafından en başından beri Haspolat’ta kapı açılmasını önerdiğini belirtti.

Tatar, Haspolat’ta ticari araçların ve taksilerin kullanabileceği bir kapı açılmasının KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin artması ve Metehan geçiş noktasının rahatlaması için önemli olduğunu kaydetti.

KKTC ve Güney Kıbrıs arasında 9 geçiş noktası bulunduğuna işaret eden Tatar, “Trafiğin yüzde 65’i Metehan sınır kapısındadır. Haspolat kapısının açılması çok mantıklıdır. Kıbrıs Rum tarafının da buna karşı çıkmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Transit geçişler

Haspolat’ta ticari araçların kullanacağı bir kapı açılmasına Rum Yönetimi'nin de olumlu baktığına inandığını ifade eden Tatar, “Karşılığında her zaman olduğu gibi bir şey almak istiyorlar. Bu ne olabilir?... Transit (Güney Kıbrıs’ın bir bölgesinden Güney Kıbrıs’ın başka bir bölgesine geçiş için sadece Kıbrıslı Rumların kullanacağı) geçişleri kabul etmeyiz. Bu mesajı verdik. Ne Erenköy’den ne Kiracıköy'de..." diye konuştu.

Pile -Yiğitler yolu

Pile- Yiğitler yolunda yaşananları da Stewart’a hatırlattığını belirten Tatar, Pile- Larnaka arasında yapılan yola kimsenin karşı çıkmadığını, buna karşın Pile-Yiğitler yolu yapım aşamasında çıkan olayların Kıbrıs Türk tarafını çok rahatsız ve tedirgin ettiğini kaydetti. Tatar, Pile halkının geçişlerde yaşadığı sıkıntının ortadan kaldırılması için Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması gerektiğini Stewart'a aktardığını belirtti.

Di Carlo adaya gelecek

Liderler ve garantör ülkelerin katılımıyla yapılacak genişletilmiş toplantıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun Ocak’ta genişletilmiş toplantıya yönelik hazırlık için adaya geleceğini belirtti. Tatar, “Bu toplantının herhalde Şubat veya Mart aylarında olması beklenmektedir” dedi.

Stewart :Çok yapıcı bir görüşme oldu

Stewart ise, Ocak’ta Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini bu çerçevede Tatar’la yaptığı görüşmenin “çok yapıcı” geçtiğini ifade etti

Görüşmede yeni geçiş kapıları noktasında nasıl mesafe kat edilebileceğini de görüştüklerini aktaran Stewart, Tatar’ın Kıbrıs Türk tarafı için Pile- Yiğitler yolu sorunun çözülmesinin önemi olduğunu ifade ettiğini, bunun kendisi için de önemli olduğunu Tatar’a anlattığını belirtti.

Yapıcı bir görüşme olduğunu, günün sonunda olumlu hissettiğini belirten Stewart, “Bunun, insanları ilgilendiren konularda, gerek geçiş noktaları gerek Pile yolu, gerekse bir sonraki liderler toplantısı olsun, olumlu bir hareketlenme için 2017’den sonra, en iyi fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hristodulidis’le de bir araya geldi

Stewart Tatar'dan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlaması, yeni geçiş kapılarının açılması ve çoklu konferans konularının ele alındığını açıkladı.

Hristodulidis’in ayrıca sadece yeni geçiş kapılarının açılması konusuyla Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak bir görüşme gerçekleştirmeye de hazır olduğunu dile getirdiğini, bu görüşmeye 15 Ekim’deki, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de hazır bulunduğu yemekte karar verildiğini belirten Letimbiotis, Hristodulidis’in ocak ayı içerisinde belirli tarihleri de önerdiğini anımsattı.



Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024, 09:53