Çocuklar Kıbrıs kültürü öğretildi

Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda Kıbrıs Günü Etkinliği gerçekleştirildi. Tüm okulun, çocukların velilerinin de katkılarıyla gerçekleştiren etkinlikte, Kıbrıs'a özgü yerel ve geçmişe yönelik, yeme, içme, geçmişte kullanılan alet ve kıyafetler tanıtılarak, tüm öğrencilere adeta bir Kıbrıs tarihi yaratıldı. Okul müdürü Ayşem Tomgüsehan ve tüm öğretmenlerin büyük özveri ile hazırlanıp gerçekleştirdikleri etkinlik, veliler tarafından da büyük beğeni topladı. Aynı zamanda, okulun beden eğitimi öğretmenlerinden Hakan Sermaye, eski Kıbrıs erkek kıyafeti giyerek okula gitmesi, çocuklar için sürpriz olurken, öğretici olarak da hedefine ulaştı. Bu arada velilerin de yapmış oldukları, geleneksel Kıbrıs yiyeceklerinin satışı ile de, okul bütçesine bir nevi katkı yapıldı.

