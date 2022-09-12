Kürek sapıyla vurdu

Gönyeli’de meydana gelen olayda tartıştığı şahsın kafasına kürek sapıyla vurarak yaralayan Erdal Güryay gözaltına alındı.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayda yaralanan C.G.D.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji servisinde müşahede altına alındığı açıklandı. C.G.D.’nin kafatasının çatladığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Gönyeli'de 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının aralarında bulunan husumet nedeniyle C.G.D.'nin başına kürek sapı ile vurup kafatasının çatlamasına sebep olduğunu söyledi. Polis, olay yerinin ziyaret edildiğini, kürek sapının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, olay sonucu yaralanan C.G.D.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 10 Eylül'de tutuklandığını ifade etti. Zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında vahim zarar, ciddi darp, kavga ve tecavüzi alet taşıma suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.