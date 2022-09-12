İşte en güvenilir ilk 3

Ömer KADİROĞLU-Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog muhabirleri KKTC genelinde görev yapan 150 muhtara iki soru yöneltti.

Birinci soru:

KKTC’de en güvendiğiniz 3 kurumu söyler misiniz?.

İkinci soru:

KKTC’de en güvendiğiniz 3 isim kimdir?.

En güvenilir kurumlar

1- Asker

150 Muhtarın 80’i ilk sırada askere güven beyan etti.

2- Diyalog Medya Grubu

150 Muhtarın 78’ine göre Diyalog Medya ‘ikinci en güvenilir’ kurum.

3- Polis

150 Muhtarın 63’ü ‘en güvenilir kurum’ sıralamasında üçüncü sıraya polisi yerleştirdi.

Yukarıdaki sıralamayı 22 ile yargı, 8 ile Sivil Savunma Teşkilatı izliyor.

En güvenilir kişiler

1- Reşat Akar

150 Muhtarın 81’i Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ilk sıraya taşıdı.

2- Tufan Erhürman

150 Muhtarın 24’ü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ikinci sıraya yerleştirdi.

3- Ahmet Soyalan

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan 150 muhtarın 15’inden destek aldı.

İlk 3’ü izleyenler şöyle:

Ersin Tatar: 14

Ünal Üstel: 7

Olgun Amcaoğlu: 7

Mustafa Akıncı: 6

Ziya Öztürkler: 6

Narin Şefik: 6

Dursun Oğuz: 6

Ali Karavezirler: 5

Uğur Dereliköylü: 5

Mahmut Özçınar: 4

İskele Kaymakamı Ertugrul Toroslu: 4

Hasan Sadıkoğlu: 4

Hasan Taçoy: 3

Faiz Sucuoğlu: 3

Yüksel Çelebi: 3

Zorlu Töre: 2

Nazım Çavuşoğlu: 2

Ali Pilli: 1

Kudret Özersay: 1

Erhan Arıklı: 1

Mehmet Harmancı: 1

Muhtarların görüşleri şöyle

Rezvan İnlen (Yeni Erenköy Avtepe Muhtarı)

“KKTC’de devlet kurumlarına ne yazık ki güvenimiz kalmadı. Kamuda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı özelde ise Diyalog Medya Gurubu bana en fazla güven veren kurumlardır. Ülkede başta kendime sonrasında ise Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ve dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güven duyuyorum.”

Ferdi Yılmaz (Yeni Erenköy Adaçay Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kurum ve kuruluşların başında İskele Kaymakamlığı, hastaneler ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. Ülkede yaşananlar nedeniyle artık kişisel olarak pek fazla birine güvenemiyoruz. Ben en fazla anneme, eşime ve kardeşlerime güven duyuyorum.”

Hasan Çelik (Mehmetçik Pamuklu Köyü Muhtarı)

“KKTC’de yargı, İçişleri Bakanlığı ve Diyalog Medya bana en çok güven veren kurum ve kuruluşlardır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişi ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır. Reşat Akar dışında güvenebileceğimiz biri olduğunu düşünmüyorum.”

Hasan Onbaşı (Mehmetçik Köy Muhtarı)

“KKTC’de polis, asker ve Diyalog Medya Gurubundan başka bana güven veren herhangi bir kamu veya özel kurum ve kuruluş kalmamıştır. Ve yine ülkede kendimden başka hiç kimseye güvenim yoktur.”

Salih Dalınç (Mehmetçik Çayırova Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bana en fazla güven veren kurum ve kuruluşlar Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Gurubu’dur. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Cafer Turgut Özbalalanlı (Mehmetçik Balalan Köyü Muhtarı)

“Ülkede güvenebileceğimiz pek fazla kurum ve kuruluş kalmadı. Ben KKTC’de en fazla asker, Diyalog Medya ve sağlık camiasına güven duyuyorum. Ülkede bana en fazla güven veren kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır.”

Selim Çetil (Mehmetçik Bafra Muhtarı)

“Güven duyabileceğimiz bir yer kalmasa da yargı, polis ve Diyalog Medya Gurubu’na çok güvenim vardır. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve sağlık çalışanlarıdır.”

Şerif Dolu (İskele Yarköy Muhtarı)

“Kimseye pek bir güvenimiz kalmadı. Güven veren kurum kalmadı. Kamuda asker ve İskele Belediyesi özelde ise Diyalog Medya Gurubu’na güven duyuyorum. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve her zaman yanımızda olan Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Osman Kırçiçek (İskele Turnalar Köyü Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kurumlar Sanayi Odası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya’dır. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mesut Ener’dir.”

Osman Korkmaz (Yeni Erenköy Derince Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların başında Erenköy Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise kardeşlerim ve arkadaşım Erkan Karakaş’tır.”

Turgay Arslan (Yeni Erenköy Boltaşlı Muhtarı)

“KKTC’de en çok Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyalog Medya Gurubu’na güven duyuyorum. Kişi olarak ise en çok İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy bana en çok güven veren isimlerdir.”

Bayram Fakiroğlu (İskele Topçuköy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla polis, asker ve Diyalog Medya Gurubu’na güven duyuyorum. Ülkede yaşananlar nedeniyle siyasilere pek fazla güvenimiz kalmadı. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Program sunucusu Funda Elif Bedir ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dır.”

Halil Yenigün (İskele Sınırüstü Muhtarı)

“Kime güveneceğimizi bilemez olduk. Devlet kurumlarına hiç güvenim kalmadı. Hiçbir kurumda hayır kalmadı. Toplanıp bu ülkeden kaçmak istiyorum. Özel kurumlardan Hacı Ali İşletmeleri ve Diyalog Medya ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı en çok güven duyduğum kurumlardandır. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt’tur.”

Halil Gülerman (Lapta Yavuz Mahalle Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en fazla güven duyduğum kurumların başında asker, yargı ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Sami Özuslu’dur.”

Necati Kararlı (Lapta Tepebaşı Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların başında Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Gurubu bulunuyor. Ülkede Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar dışında da kimseye güven duymuyorum.”

Selda Durusular (Lapta Sakarya Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim özel bir kurum var o da Diyalog Medya Gurubu’dur. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Cemal Üstünsoy (Lapta Kozan Muhtarı)

“Böylesi bir zamanda güven duyabileceğimiz kurum veya kuruluş pek fazla kalmadı ancak asker polis ve gerçekleri yansıttığı için Diyalog Medya’ya çok güveniyorum. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise eşim, annem ve kardeşlerimdir.”

Mehmet Ali Ellidört (Lapta Kocatepe Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurum kuruluşlar polis, asker ve Sosyal Hizmetler

Dairesidir. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar,

ailem ve çalıştığım iş yerimdeki iş arkadaşlarımdır.”

Ahmet Pelit (Lapta Karşıyaka Muhtarı)

“KKTC’de en çok güvendiğim firma Derat Mimarlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya’dır. KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise köylüm Nail Akyüz ve Bayram Dağgül akrabalarımdan da Zihni Akagün’dür.”

Canpolat Şemi (Lapta Hisarköy Muhtarı)

“Devlet Kurumlarının hiç birine bir güvenimiz kalmadı. Siyasiler güvenimizi çok sarstı ancak Asker, Polis ve özelde ise Diyalog Medya Gurubuna çok güveniyorum. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Çamlıbel Muhtarı Osman Mısırlısoy, Milletvekili Devrim Barçın’dır.”

Bayram Avcı (Lapta Geçitköy Muhtarı)

“Güven duyulacak kurum kalmadı. Elektrik dairesine borç ödemeye gittim 17’nci sıradayım arkadan tanıdıklarını alırlar. Bu her kurumda geçerli bir sistemdir. Devlet kurumlarına bu nedenle pek bir güven kalmadı. Ben sadece asker ve Diyalog Medya’ya güven duyuyorum. Ülkede en fazla güvendiğim ilk üç kişi ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Lapta Belediye Başkası Mustafa Aktuğ ve Başbakan Ünal Üstel’dir.”

Coşkun Yılmaz (Lapta Başpınar Mahalle Muhtarı)

“Çok fazla güvenimiz kalmadı. Bir muhtar olarak 16 yıllık görev süremde verilen sözlerin hiç birini yerine getirmediler. Belediye başkanları da dahil kimseye güvenimiz kalmadı. Özel kurumlardan sadece Diyalog Medya Gurubu ve otellerimize güven duyuyorum. Ben bu ülkede tek bir kişiye güven duyuyorum o da Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Ümit Kardeşler (Lapta Adatepe Muhtarı)

“KKTC’de yaşananlar nedeniyle pek fazla güven duyduğumuz kurum kalmadı ancak özel kurumlardan sadece Diyalog Medya’ya güven duyuyorum. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise muhtarlar ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Esat Atış (Girne Zeytinlik kesimi mahalle Muhtarı)

“Ne yazık ki ülkede yaşananlar nedeniyle pek fazla güven duyabileceğimiz bir kurum kalmamıştır. Ben en fazla Acapulco Otel ve Ramadan Cemil işletmelerine güven duyuyorum. Hükümet çok fazla güvenimizi sarstı bu nedenle de ülkede kime veya hangi kurum ve kuruluşlara güveneceğimizi bilemiyorum.”

Saadet Cibo (Girne Karaman Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumların ilk üçü yargı, polis ve kendi muhtarlığımdır. Ülkede en fazla güvendiğim kişilerin başında ise kendi ailemdir.”

Hasan Gülbal (Girne Edremit Köyü Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum Kamu ve özel kurum kuruluşları polis asker ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’dır. Siyasilere pek fazla güven kalmadı ve siyaset bu ülkede resmen maskaralık oldu. 46 yıllık siyasi hayatımda böyle kötü bir dönem daha görmedim.”

Niyazi Bedel (Girne Doğanköy Muhtarı)

“KKTC’de kamu veya özel kurum kuruluşlarından en fazla güven duyduğum kurumlar İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Maliye bakanlığıdır. Bu kurumların dışında güven duyabileceğimiz çok fazla kurum da kalmamıştır.”

Serdar Özbekoğlu (Aşağı Girne Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumlar SOS, Başel Holding ve Eziç Ltd.’dir. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Dimağ Çağıner, Erbil Arkın ve Burak Başel’dir.”

Yılmaz Uzmaner (Esentepe Karaağaç Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kurumların başında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Diyalog Medya Gurubu’dur. Ülkede en fazla güven duyduğum kişiler ise Esentepe Muhtarı Günay Takatuka, Beşparmak köyü muhtarı Hüseyin Günaltın ve Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil’dir.”

Günay Takatuka (Esentepe Köy Muhtarı)

“KKTC’de ne fazla güvendiğim kurumlar Dijitürk, Telsim ve Diyalog Medya Gurubu’dur. Diyalog Medya gerçekten halkın sorunlarına değinen ve halk ile esnafın yanında olan bir kurumdur. Dürüst ve doğru yayıncılık yapıyor. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Başbakan Ünal Üstel ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’tir.”

Cafer Akbaş (Esentepe Bahçeli Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu veya özel kurum kuruluşlarının başında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’dir. En fazla güven duyduğum kişiler ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’tir.”

Mustafa Meral (Dikmen Yeni Mahalle Muhtarı)

“KKTC’de özel ve kamu kurum kuruluşlarından en fazla güven duyduğum ilk üç kurum Diyalog Medya Gurubu, polis ve askerdir. KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise eşim, ailem ve arkadaşım Arkın Özsu’dur.”

Hüseyin Barbet (Yukarı Dikmen Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurum polis, asker ve Diyalog Medya Gurubu’dur. Bu kurumlar dışında güvenebileceğimiz pek bir yer yoktur. KKTC’de en fazla güvendiğim kişiler ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’dur.”

Serkan Pilli (Dikmen Şirinevler Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kamu veya özel kurumların başında Türk Ajansı Kıbrıs, Kıbrıs Sigorta ve Diyalog Medya Gurubu geliyor. KKTC’de en fazla güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Ali Pilli’dir.”

Kemal Hacıyarım (Dikmen Pınarbaşı Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güvendiğim kamu veya özel kurumların başında Diyalog Medya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı geliyor. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

İlgenç Bozkurt (Dikmen Kömürcü Köy Muhtarı)

“KKTC’de kamu ve özel kurum kuruluşlarından en fazla güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’dır KKTC’de güvenebileceğim kimsenin olmadığını ve bu nedenle de aileme ve kendime güven duyduğumu söylemek isterim.”

Ayhan Demirtaş (Dikmen Güngör Köy Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs’ta en fazla güven duyduğum kurumlardan ilk üçü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, polisimiz ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’dır. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’dur.”

Hasan Oktay Piro (Dikmen Ağırdağ Muhtarı)

“KKTC’de en özel veya kamu kurum kuruluşlarından en fazla güven duyduğum kurumlar Dikmen Belediyesi ve Diyalog Medya’dır. Yine KKTC’de en fazla güvendiğim kişiler ise Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır.”

Mustafa Göçerili (Dikmen Göçeri Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kurumlar asker, polis ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’dır. Ülkede en fazla güvendiğim kişiler ise kendim ve ailemdir. Çünkü ülkede güvenebileceğimiz pek fazla biri kalmadı.”

DEVAMI YARIN

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022, 11:39