Suç ortağı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa Paket Postanesi’ne 20 gram uyuşturucu maddeyi kayınvalidesi adına İngiltere’den bir kargo ile getiren ve görevli memurların dikkati sayesinde yakalanan Francesso Fanizzi, dün tahkikat maksatlı, ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis memuru İbrahim Atabek, 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide; Lefkoşa Paket Postanesine, İngiltere’ den, zanlının kayınvalidesi olan P.K. adına bir kargo paketi geldiği ve gelen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler tespit edildiğinin öğrenildiğini anımsattı.

Pakette 20 gram uyuşturucu bulundu

Polis, ihbarın ardından Lefkoşa Paket Postanesi’ne gidildiğini ve P.K’nin huzurunda konu paketin arandığını hatırlattı. Polis yapılan kontrol sonucunda, paket içerisinde toplamda 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti ve akabinde P.K’nın evinde arama gerçekleştirildiğini mahkemeye hatırlattı.

Uyuşturucu damadın çıktı

Evde yapılan arama sonucunda, P.K isimli kadının damadı olan Zanlı Francesco Fanızzı’ nin yatak odasında, siyah renk Armani marka şortun sağ ön cebinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye belirten Polis, bilahare mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda söz konusu uyuşturucu maddelerin zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının tutuklandığını anımsattı .

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranmakta olan bir şahsın olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



