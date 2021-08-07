Bir kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da geçtiğimiz Pazar gecesi, Sandra Whyte’ye ait eve, pencereden zorla girerek adı edilenin ellerini ayaklarını bağladıktan sonra içerisinde 500 TL ile 500 Sterlin paranın olduğu el çantasını, kadına ait ev ve araç anahtarlarını alarak kaçan Harun Çiftçi ile sevgilisi İlknur Aylin Kapsal dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, meçhul şahısların, Tatlısu’da sakin Sandra Whyte’ye ait eve, kilitsiz vaziyetteki sürme pencereyi açarak girdiğini, adı edileni darp ettikten sonra ellerini bağladıklarını ve içerisinde 500 TL ile 500 sterlin olan el çantası ile kadına ait ev ve araç kontak anahtarlarını sirkat ettiklerine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Suça tanık oldu bilgi aldı

Polis, yapılan incelemeler neticesinde, mahkeme huzurundaki zanlı Harun Çiftçi’nin aranmakta olan bir şahıs ile eve girerek konu suçu işlediğini, İlknur Aylin Kapsal’ın da suça tanık olduğu halde polise bilgi vermeyerek “suç örten” suçunu işlediğini anlattı.

Polis soruşturmanın tamamlanmadığını ve aranmakta olan bir şahsın olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların, 7’şer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.