3 gram kokain 2 bin 400 lira

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı Barış Hüseyin Polatdemir dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı.

Polis, Barış Hüseyin Polatdemir’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) alma ve tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye bir aracın gelip orada durduğu ve araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine polis ekibi tarafından bölgeye gidilerek yapılan aramada; ağaçların altında saklı vaziyette yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunduktan sonra olduğu yerde muhafazası sağlanıp pusu görevine başlandığını anlattı.

Pusudaki polisi fark etmedi…

Polis memuru Sakallı, yine aynı gün saat 20.30 raddelerinde görevli polis tarafından konu bölgede pusu görevi icra edildiği esnada zanlının araç ile ağaçların olduğu yere gelerek konu maddeleri aldığı esnada tespit edilip makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Şortunun cebinde de uyuşturucu çıktı

Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada; giymekte olduğu şortun sağ ön cebinde, içerisinde tütün ile karışık az miktarda Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan sarma sigara bulunarak tüm maddeler emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi Haspolat’ta ismini bilmediği yabancı uyruklu bir şahıstan 3 gram olarak 2 bin 400 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini aktaran polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının iki ayrı uyuşturucu suçundan teminata bağlı olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.