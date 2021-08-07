Bağlantıları araştırılıyor

Kargo ile ülkeye gelen yaklaşık 3.5 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Uchechukwu Augustine Obıankonwa, Macdonald Chıkaıre Obı ve Wisdom Onu Ugorjı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal-Tasarruf suçuna methaldar olduklarını belirtti. Polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli Gümrük Memurları tarafından Zanlı 1 Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Polis, aynı gün narkotik ekibi tarafından Lefkoşa Ercan kargo bölümüne gidilerek bahse konu şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek zanlı-1’in tutuklandığını belirtti.

Paketi Mağusa’ya teslim edecekti

Polis, zanlı-1’den yapılan soruşturmada; paketi aldıktan sonra da internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Gazimağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ekibi tarafından Gazimağusa’da olay yerine gelerek Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen zanlı-2 Macdonald Chıkaıre Obı ve araç sürücüsü olan zanlı 3 Wisdom Onu Ugorjı’nin tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde zanlı-2’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Nijerya’dan Kıbrıs’a uzanan sevkiyat

Polis, zanlı 1 ve 2’nin hem aralarında hem de Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle telefonda yazışmaları olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların

6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.