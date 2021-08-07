‘Sudaki katiller’ temizleniyor

Mersin'in Silifke ilçesi sahilinde dalış yapan 10-12 kişilik gönüllü dalgıç grup, "sudaki katiller" olarak adlandırdıkları canlı yaşamını tehdit eden hayalet ağlar ile çeşitli plastik atıklar ve metal eşyaları topluyor.

Atlantis Dalış Merkezi üyesi dalgıçlar, gönüllü olarak yaz mevsimi boyunca haftada bir kez dalış ve deniz temizliği için Silifke sahillerinde bir araya geliyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinde, su altını çeşitli atıklardan temizleyerek canlıların yaşamını korumayı amaçlayan dalgıçlar, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarında "sudaki katiller" olarak adlandırdıkları hayalet ağları, plastik atıkları, metal eşyaları ve çeşitli çöpleri sudan çıkarıyor.

Deniz kirliliğinin yanı sıra karada da çevre kirliliğine karşı duyarlı olan grup, sudan çıkardıkları atıkları geri dönüşüm merkezlerine ulaştırıyor.

Merkezin eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, AA muhabirine, her sezon belirli zamanlarda su altı temizliği yaptıklarını söyledi.

Biyoloji öğretmeni olduğunu ve deniz canlıları üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Çete, "Su üzerindeki üretici canlılarımız olan fitoplanktonlar, yaklaşık 25-30 santimetrelik bir alanda yaşayan, şu an soluduğumuz havadaki oksijenin yüzde 70'ini üreten canlılar ve biz bütün kirliliğimizi, pisliğimizi denize akıtıyoruz." dedi.

