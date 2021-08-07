Hayaller Avrupa gerçekler cezaevi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de, kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için toplanan ve geçiş için plan yapan Rahamat Ullah, Khursid Alam ve Imran Hossaın Riyahad, polis tarafından düzenlenen şok baskın ile suçüstü yakalandı. Polis, ülkede yasal statüsü olmayan 3 zanlıyı tutuklayıp mahkeme emri ile Merkezi Cezaevi’ne yolladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların, 03 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00’da Alayköy’de Malazgirt sokak üzerinde, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice ihlal etmek ve Güney Kıbrıs’a gitmek üzere toplandıkları esnada suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların, Güney Kıbrıs’da ikamet eden Bangladeş uyruklu Robin isimli kişi ile para karşılığı anlaşarak, cürüm işlemek için gizli ittifak yaptıklarının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ülkede kaçak olarak bulunan zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 21 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.