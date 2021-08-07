Arabadan ve çorabından 90 gram çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Glapsides bölgesinde önceki gün aksiyon film sahnelerini aratmayacak dakikalar yaşandı. Glapsides Plajı park alanı içerisinde, Narkotik polisinin geldiğini fark eden Muammer Arı isimli genç, önce yanına gelen polis aracına çarparak hızla uzaklaştı, park alanı girişinin polis aracı ile kapalı olduğunu gören Arı, aracı ile kaldırımı aşarak hızla Gazimağusa-İskele anayolu yönüne doğru kaçtı.

Arı, çembere ters yönden girdikten sonra kaldırıma çarparak, takla atan aracın içerisinden çıkarak bu kez koşarak polislerden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca 35 metre sürdü ve polis tarafından kıskıvrak yakalanan Arı önce hastaneye, ardından ise karakola götürüldü.

Polis aracına çarparak kaçtı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5 Ağustos 2021 tarihinde, zanlı Muammer Arı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, Glapsides Plajı’nın park alanı içerisinde, aracında tespit edildiğini belirtti. Polis, park alanının girişinin, polis aracı ile kapatılarak zanlının olası kaçma girişiminin engellenmeye çalışıldığını, diğer polis aracının ise zanlının aracının yanına gittiğini ifade etti.

Zanlının, polisi fark ettiğini ve aracı ile polis aracına çarparak hızla uzaklaşmaya başladığını anlatan polis, park yeri girişinin polis aracı ile kapalı olması nedeniyle zanlının, kaldırımı aşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kovalamaca kaza ile bitti

Polis, zanlının, Gazimağusa-İskele anayolu yönüne gittiği sırada çembere ters yönden giriş yaptığını ve kaldırım taşına çarpan aracın, yoldan çıkarak takla attığını aktardı. Polis, zanlının, araçtan çıkarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak 35 metre ileride kıskıvrak yakalandığını belirtti.

90 gram uyuşturucu madde bulundu

Zanlının çorabında 3 gram, aracının içerisinde de toplamda 87 gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, zanlının evinde uyuşturucu satışından elde edildiği muhtemel, 29 bin TL, 450 dolar, 55 Euro ve 20 sterlin nakit para ele geçirildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 10:14