Lefkoşa Fuar Alanı’nda aşı merkezi hizmetinizde

Vatandaşlarımızın daha hızlı bir şekilde aşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Diyalog Medya Grubu ve Merit Otelleri’nin desteğiyle Sağlık Bakanlığı’nın denetimi altında hizmete giren aşı merkezinde Bilgin Çınar ve İlker İpekdal, hemşirelerimizle birlikte gönüllü hizmetlerini sürdürüyor.

Sinovac aşısının kullanıldığı merkez sabah 09.00 ile 13.00 arasında hizmet veriyor.

Dr. Bilgin Çınar “Merkeze gelen vatandaşlarımız hızlı bir şekilde aşılanıyor” derken, Dr. İpekdal, gönüllü hizmetlerinin devam edeceğini ifade ediyor.