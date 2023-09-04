Suçuna suç eklendi

Lefkoşa’da bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis karakoluna götürülen Tuğba Diken’in eşyalarının arasında içerisinde uyuşturucu bulunan öğütücü ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 16.45 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklu bulunan Tuğba Tiken’in eşyalarının bulunduğu çantada arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen emarenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının evinin yerini söylemediğini, bu nedenle arama yapılmadığını da söyledi. Polis, zanlının evinin tespit edilerek, aranması gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.