Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 914

Rum haber kaynaklarına göre, dün gerçekleştirilen testlerin 325'i okullarda yapıldı.

Okullarda yapılan testlerde belirlenen 4 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'taki vaka sayisı 914'e yükseldi.

Bu arada Coronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşamasının verdiği görüntüyü tatmin edici bulan Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, ikinci aşama için yeşil ışık yaktı. 21 Mayıs’tan sonra saptanacak yeni tip koronavirüs “odakları” yerel karantinayla göğüslenecek.

Uzmanlar, turizm konusunda ise uçuşların başlama zamanının hızlandırılması ihtimaline tereddütlü yaklaştı ve havaalanlarını açacak ülkelerle ilgili tercihlerin çok dikkatli yapılması gerektiği tezinde ısrar etti. Dünkü toplantıda kilise ve bet ofislerin açılışının hızlandırılması olasılığı da ele alındı ancak oteller gibi haftaya bırakıldı.

Politis gazetesi de “Polis Plaja Gidiyor” başlıklı haberinde, hava sıcaklığının yüksek seyredecek olmasından ve dolaşım kısıtlamasının kaldırılmış olmasından dolayı plajların akına uğrayacağı beklentisinde olan Rum polisinin Limaol ve Baf kazalarındaki plajlarda yoğun tedbir aldığını bildirdi.

Habere göre, Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu, plajlarda polislerin görev yapacağını, sosyal mesafenin korunması için halkın megafon ve düdüklerle uyarılacağını, plajlara birkaç dilde uyarı levhaları yerleştirileceğini, polisin ceza yazmak hedefinde olmadığını ancak kural ihlallerinin hoş görülmeyeceğini, sahil cephesindeki parkların ve şezlonglara oturulmasının yasak olduğunu söyledi.

Gazete polisin plaj görevinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Sivil Savunma Teşkilatı mensupları tarafından takviye edileceğini de belirtti.

Fileleftheros ise nikâh törenleri için Güney Kıbrıs’ı tercih eden yabancıların yeni tip koronavirüs bulaşmak korkusuyla bu yıl için planlanmış rezervasyonlarını ertelediklerini veya 2021 ya da 2022’ye ertelediklerini, bu nedenle belediyelerin büyük bir gelir kaybı yaşadığını yazdı.