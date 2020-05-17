Mobilyacılar hükümetten destek bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını sonrasında iş yerlerinin kapatılması her sektörü olduğu gibi mobilyacıları da olumsuz yönde etkiledi. Salgın öncesinde aldıkları işlerin birçoğunun vatandaşların maddi sıkışıklığı nedeniyle iptal edildiğini söyleyen mobilyacılar, devletin de desteği ile zor günleri atlatacaklarına inanç belirtti. Diyalog’a konuşan mobilyacılar, yaklaşık 50 günlük kapalılık süreci sonrasında zor günlerin kapıda olduğunu söyledi. Daha çok üreterek zor günleri atlatmaya çalışacaklarını ifade eden sektör temsilcileri ellerinden geldiğince direneceklerini kaydetti. Diyalog’a konuşan mobilyacıların şunları söyledi:

Ne dediler…?

Hüseyin Ciddi (Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı):

Kapalı olduğumuz sürede firmalarımız hak ediş yapamadıkları için piyasaya ileri zamanlı taahhütlerini yerine getirmede ciddi sıkıntılar yaşadı. Kapalı olduğumuz sürede şirketlerimiz üzerinde personel çalışmadığı için ciddi bir maaş yükü oluştu. Ekonomik ve psikolojik olarak iyi bir süreç olmadı. Bu süreç sonrasında da insanların iş yapacak psikolojide olmadığını gözlemledik. Ekonomik olarak da ciddi bir belirsizlik var ve çok mutlu bir çalışma dönemi içerisinde değiliz. Bu süreçte devletten en az yılsonuna kadar personel maaşlarının ödenmesinde destek bekliyoruz. Nakit sıkıntımızı aşabilmek için de şirketlerimiz için de uygun şartlarda krediler istiyoruz. Ham madde ithalatı ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık ancak bu süreçte tüccarlar peşin para istedikleri için ciddi finans sıkıntısı yaşıyoruz…

Hüseyin Tumay (Hücem Mutfak):

Salgın nedeniyle işletmelerimizi yaklaşık 50 gün kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte maddi ve manevi ciddi sıkıntılar yaşadık. Yaşadığımız kaybı telafi etmek zor olacaktır. Ödememiz gereken çeklerimiz ve ödemelerimiz vardı ancak ödeyemedik. Günün sonunda bunların nasıl ödeneceği, devletin esnafa nasıl bir çözüm üreteceği beklentisi içerisindeyiz. Düşük faizli kredilerle esnafa yardımcı olunabilir. Kapatmadan önce yapıp teslim etmemiz gereken işlerimiz vardı onları teslim edebilmek için çalışıyoruz. Elemanlarımız vardı ve Türkiye’ye gittiler ancak şu anda gelemiyorlar. Elimizdeki işleri ne zaman teslim edebileceğimizi bilemiyoruz. Devletin çalışanlarımıza ne zaman izin verip onları getirteceğini bilmiyoruz ve sadece bekliyoruz…

Mustafa Güler (Mustafa Güler Trading LTD):

Kapalı olduğumuz sürede elimizdeki işlerle ilgili büyük bir kayıp yaşadık. Alacaklarımızı alamadık, vereceklerimizi ödeyemedik. Bir kısım ödememiz gereken çeklerimizi ödesek de hala bekleyen ödemelerimiz vardır. Bu yaşanan olaylar sonrasında artık çok açılmadan önümüzü görerek attığımız adımdan emin olarak adım atacağız. Bu süreçte hükümet elinden geleni yapmaya çalıştı. Hükümetin elindeki imkânlar kısıtlı olduğundan çok fazla bir beklenti içerisinde değiliz. Bu süreçte devletin Bin 500 lira ödeme yapması bile bu süreçte bize destek olduğunu gösteriyor. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz ve bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Bu süreç öncesinde aldığımız işlerimiz elimizde bekliyor ve bunları en erken zamanda teslim edebilmek adına çalışıyoruz. Bu süreçte müşterilerimiz de bizlere anlayışlı davrandı ve işleri iptal etmedi. Bizler de bu açılma sonrasında hem kendimizi hem de karşımızdakileri riske atmayacak şekilde işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte personellerimizi de mağdur etmedik. Personellerimi ödedim ve Türkiye’ye gönderdim. Tekrardan uçak ve gemi seferleri başladığında gelip çalışmaya devam edecekler. Kapalı olduğumuz zamanda da onlara harçlıklarını gönderdim ki mağdur olmasınlar. El birliği ile bu zor günleri geride bırakacağız…

Erdinç Türker (Akdeniz Yaylı Yatakları):

Yaklaşık 50 günlük kapalılık süreci bizi olumsuz yönde etkiledi. İşçilerimizi öderken de bazı sıkıntılar yaşadık. 50 gün sonra işyerimizi yeniden açabilme fırsatı yakaladık. Salgın öncesinde almış olduğumuz işlerin bir kısmı yapılmayı bekliyor ancak bir kısım işler müşterilerimiz tarafından iptal edildi. Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve işleri iptal etmek isteyen müşterilerimizi de mağdur etmeyip onlara kolaylıklar sağladık. Bu süreçte devletten ekonomik olarak bir beklentimiz tabi ki vardır. Devlet elindeki imkânları bu süreçte kullanmaya çalıştı. Bu süreç sonrasında kendi adımıza gayret edip devletten de gerekli desteği alarak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. 50 gün boyunca kapalı olduğumuz için ödemeler ve alacaklarımız konusunda sıkıntılar yaşasak da daha çok üreterek bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. Salgın sonrasında kapattığımız iş yerimizde çalışan personellerimizden hiç kimseyi işten çıkarmadık ve elimizden geldiğince direnmeye çalışıyoruz. Bazı personellerimiz yurt dışına gitti ve onların ne şartlarda ne zaman geri geleceğini bilmiyoruz ve bekliyoruz. Daha güzel günler için umudumuzu kaybetmemeliyiz…

Korcan Senova (Senova Mobilya):

Yaklaşık 50 gün sonra dükkânlarımızı açtık. Kapalı olduğumuz süre içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık ve hiçbir çalışanımızı durdurmadık durdurmamak için de elimizdeki tüm imkânları kullanacağız. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için zor bir süreç. Bunun üstesinden gelebilmek için el birliği ile hareket etmeliyiz. Bu salgın öncesinde zaten işlerimiz kötüydü bundan sonra çok daha zor bir süreç bizleri bekliyor. Bu yıl evlenecek olanların yüzde 30’u gerek işten durdurulma gerekse maaşında kesinti olması nedeniyle siparişlerini iptal ediyorlar. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapım aşamasında olan teslim etmemiz gereken işler var ancak şu anda personelimizin bir kısmı yurt dışında olduğu ve şu anda gelemedikleri için ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşlerimizi yoluna koyana kadar devletten tek bir beklentimiz var bizim cebimizde olanı almamasıdır. Bu süreç içerisinde bize bir destek vermeyeceğini biliyoruz ve bize bu konuda iyi niyet bekliyoruz. Devlet bizim devamlılığımızı istiyorsa biz mobilya sektörüne karşı da bir çalışma yapmalıdır…

Ufuk Demirbağ (Demirbağ Mobilya)

Kapalılık sürecinde en başta yaşadığımız sorun işlerimizin teslim tarihi oldu. Yaklaşık 50 günlük kapalılık sürecinde hem teslim tarihleri hem de ham madde temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ham maddenin büyük bir kısmı Türkiye’den geliyordu ancak Türkiye’de şu anda pandemi ile mücadele ettiği için ham madde temininde de büyük sorun yaşıyoruz. Bu süreçte kapalı olsak bile hem personele hem de devlete karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirdik. Kapalılık sürecinde personel durdurma gibi bir durum olmadı. Önceden aldığımız siparişlerimizle ilgili şu ana kadar bir iptal durumu olmadı ancak evlilik tarihi yakın olan müşterilerimizi mağdur etmemek adına ürünleri bitmemişse ve arzu ederlerse mağazada mevcut olan ürünlerden de teslim edebiliyoruz. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ve bunu düzeltebilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu süreci atlatırken devletten beklentimiz vergilerle alakalıdır. Yüksek geliri olan bir ülke değiliz ve devlet ülke firmalarından aldığı vergilerle ayakta duruyor. Biz bu süreci geçirene kadar vergilerin daha uzun bir süreye bölünerek ödenmesini istiyoruz. Öte yandan kredi faizlerinin düşürülmesi en büyük temennimizdir. Herkes bir hayat mücadelesi içerisindedir…