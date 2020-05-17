Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 203 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, dün Covid-19 testlerinin Lefke Belediyesi çalışanları, pazarcı esnafı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli’nin , 16 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 203
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.228
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Pozitif vaka yok
Kuzey Kıbrıs’ta dün sadece 203 kişiye test yapıldı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 203 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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