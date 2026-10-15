Sultani 150 lira

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda üzüm çeşitlerinin fiyatlarının düşmesi vatandaşların ilgisini çekerken, sebze ve meyve fiyatları yine cep yaktı. Sultani üzümün kilosu 150, Verigo üzümünün kilosu 180 liradan satılırken, domates 140, bamya 250, acı biber ise 250 liradan alıcı buldu. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ürünü alamadıklarını belirterek denetimlerin artırılmasını ve fiyatların düşürülmesini istedi.

Ne dediler…?

Ümit Adalı

“Burada 200 lira olan bir ürün Türkiye’de 30 lira. Altı aylığına bir seneliğine gümrüğü kaldırsalar iyi olacak. Evlatlarımız vitamin alamıyor. Daha fazla kişiye ithalat izni vermeleri daha iyi olacaktır.”

Nurten İnci

“Pazardan sadece bamya ve domates alabildim. Her şey çok pahalı. Ben Manisa’da yaşıyorum orada bamya 80 lira iken burada 200-250 lira.”

Zeynep Yavuz

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak çok pahalı. Bamyanın kilosu 200 lira ve ancak iki kişilik alabildim. Domatesin zamanı geçmeden 130-150 TL’den satılıyor.”

Mehmet Kaplan

“Pazardan üzüm ve şeftali aldım. Fiyatlara bakıyorum ve uygun olanlardan almaya çalışıyorum. Pazar yerinin fiyatları marketlerden daha pahalı durumdadır. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler vardır. Salatalık ve domatesi de kısıtlı bir şekilde aldım.”

Tumray Hasekoğlu

“Fiyatlar çok yüksek ama mecburen alıyoruz. Bir demet nane 100 liradan satılıyor. Meyveler çok pahalı ve yanına bile yanaşılmıyor.”

Kadriye Özübek

“Pazardan havuç ve salatalık aldım. Fiyatlar pahalı. Biberin kilosu 200 lira ve bu çok yüksektir. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Bu yüksek fiyatlarla ilgili beklentimiz düşürülmesidir.”

Maida Kikchaydı

“Fiyatlar pahalı ama pahalı olmasından ziyade satılan ürünler çok kötü. Domatesin en ucuzu 100 lira ama domates demeye şahit ister. Hayvana atsanız bu sebzeleri yemez ancak fiyatlar çok yüksek. Bir beklentimiz de kalmamıştır, ne yazık ki onu da tükettiler.”

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İthal alıç: 800 TL

İncir: 350 TL

Ayşe kadın fasulye: 300 TL

Sarı fasulye: 280

Mantar: 260TL

Acı biber: 250 TL

Kivi: 250 TL (KG)

Taze fasulye: 250 TL

Bamya: 250 TL

Dolmalık biber: 250 TL

Verigo üzümü: 180 TL

Barbunya: 180 TL

Nar: 150 TL

Mango: 150 TL (adet)

Üzüm:150 TL

Armut: 150 TL

Erik: 150 TL

Kabak: 150 TL

Elma: 150 TL

Domates: 140 TL

Limon: 100 TL

Kavun: 50 TL