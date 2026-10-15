Türkiye’den 150 ton geliyor

Suna ERDEN

Eylül ayında etkili olan sağanak ve dolu yağışının domates fidelerine zarar vermesi piyasada ürün sıkıntısına yol açtı. Domatesin fiyatı 150 liraya kadar yükselirken, Seracılar Birliği piyasadaki açığı kapatmak için Türkiye’den 150 ton domates getirilmesi amacıyla harekete geçti. Birlik Başkanı Veli Bayır, ithal ürünle fiyatlarda 10-15 liralık düşüş beklendiğini ancak nakliye ve tahlil masrafları nedeniyle daha fazla gerileme öngörmediğini açıkladı.

Domates kıtlığı var

Tepebaşı, Güzelyurt, Yeşilköy ve seralar bölgesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, domates üretimini olumsuz etkiledi. Domates fidelerinin zarar görmesi nedeniyle beklenen hasat yapılamazken, piyasada yaşanan ürün sıkıntısı fiyatlara da yansıdı.

Lefkoşa başta olmak üzere birçok bölgede domates bulunamazken, pazar ve bazı marketlerde satılan domateslerin kilogram fiyatı 150 liraya kadar yükseldi. Seracılar Birliği, yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla Tarım Bakanlığına başvurarak domates ithalatı talep etti.

Cuma günü 150 ton ithal ürün geliyor

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, piyasadaki domates sıkıntısı nedeniyle Türkiye’den 150 ton domates getirileceğini açıkladı.

Bayır, eylül ayının ilk haftalarında Tepebaşı, Güzelyurt ve Yeşilköy’de etkili olan dolu yağışının domates fidelerine zarar verdiğini söyledi. Bu nedenle beklenen üretimin gerçekleşmediğini kaydeden Bayır, piyasada domates sıkıntısı yaşandığını ve büyük marketlerde dahi ürün bulunamadığını ifade etti.

Seracılar Birliği olarak sıkıntının giderilmesi için devreye girdiklerini belirten Bayır, Türkiye’den 150 ton domatesin cuma günü getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Domatesin piyasaya girmesiyle fiyatlarda sınırlı bir düşüş yaşanabileceğini ifade eden Bayır, gemi nakliyesi ve tahlil masraflarına dikkat çekti. Bayır, domatesin gelmesiyle fiyatların 10-15 lira düşebileceğini ancak daha fazla gerileme beklemediğini belirtti.