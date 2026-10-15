Halka açık davet yaptı

Özlem ÇİMENDAL

Pile Köyü Muhtarı Veysal Güden, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumartesi günü Pile’de yapılacak festivale birlikte katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Diyalog’a festivalin detayları hakkında bilgi veren Güden, festivalin Pile için önemini ve liderlerin birlikte bu festivalde bulunacak olmalarının, toplumlar arası ilişkilere nasıl yansıyacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Muhtar Güden, 17 Ekim Cumartesi günü Pile köyünde düzenlenecek olan İki Toplumlu Barış Festivali’nde iki toplumlu halk dansları gösterisinin yanı sıra bir Türk bir de Rum müzik grubunun yer alacağını söyledi.

Güden, yine ülke çapında düzenlenen tüm festivallerde olduğu gibi alanda stantların kurulacağını ve Kıbrıs kültürüne ait el işleri ve geleneksel tatların bu stantlarda halkla buluşacağını ifade etti.

Güden, festivale iki liderin yanı sıra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Diagne’nin de katılacağını kaydetti. Pile Köyü Muhtarı Güden, ayrıca festivale tüm halkı da davet ettiklerini vurguladı.

Pile Kıbrıs’ın geçmişidir

Pile Köyü Muhtarı Veysal Güden, iki toplumlu festivallerin önemine de dikkat çekerek “Pile Kıbrıs’ın geçmişidir. Bu köy Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı karma köydür ve köyün insanları hiç ayrılmadı” dedi.

Güden, “Ne olursa olsun birlikte yaşamak zorundayız. Bu festivalde insanlara bir bahane olsun istedik. Dışarıya çıksınlar, birbirlerini görsünler kaynaşsınlar istedik. Bu köyde eğer bir başarı hikayesi varsa bu köyde yaşayan insanların birbirilerine ve hassasiyetlerine gösterdikleri saygı ile uyum içerisinde yaşamaları sayesindedir” şeklinde konuştu.

Pile’nin sorunlarını iki siyasi irade çözecek

Muhtar Veysal Güden, düzenlenecek olan İki Toplumlu Barış Festivali’ne liderlerin birlikte katılacak olmasının hem Kıbrıs adası için hem de Pile köyü sakinleri olarak kendileri için oldukça mutluluk verici olduğunu kaydetti. Güden, “İki liderin festivalde birlikte olmaları, Pile köyünün sadece gerilimlerle anılıyor algısının çok ötesinde, iki toplumlu diyalog yollarının açıldığı, daha farklı güzel şeylerin de olabildiğinin görülmesi açısından da çok olumlu olacak” dedi.

Güden “Pile köyü iki toplumun uyum içerisinde birlikte yaşadığı aktif bir köy, aynı zamanda da birçok sorunu olan bir köy” dedi. Güden, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Lider Hristodulidis’in festivalde birlikte yer alacak olmalarının, sorunları da ortak çözebilecekleri noktasında ortaya irade koyabilecekleri farkındalığının yaratılması açısından da önem teşkil ettiğini kaydetti.

Pile’yi konuşan çok, bilen az

Muhtar Güden, zaman zaman gerginliklerin odak noktasında yer aldığı ifade edilen Pile-Yiğitler Yolu ve Çayhan Düzlüğü hakkında da açıklamalarda bulundu. Güden, bu algından da Pile sakinleri olarak çok mutlu olmadıklarının altını çizerek, bu konunun çoğu zaman olduğundan daha abartılı hale getirilmesine, iki taraf arasında sürekli tehlikeli bir gerginlik varmış algısı yaratılmasına da tepki gösterdi. Muhtar Güden, “Pile-Yiğitler Yolu bizim konumuz ve bizim sorunumuzdur. Çayhan Düzlüğü ise bizim konumuz değildir. Pile’ye dair herkes konuşuyor ancak Pile’yi bilen çok az” dedi.