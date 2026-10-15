İç çamaşırına gizledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanın önünden jeneratör, iki ayrı noktadan da park halindeki araçları çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan C.Z. ile Ç.Ö. hakkında yürütülen soruşturmada, bir zanlının hücresinde uyuşturuculu kağıt parçası bulunduğu da ortaya çıktı. Zanlı C.Z.’nin uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyerek hücreye soktuğunu itiraf ettiği belirtilirken, olaylarla bağlantılı bir kişinin daha arandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker; 3 Ekim tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazimağusa’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünden C.Z. ile aranan bir şahsın bir adet jeneratör sirkat ettiğini söyledi.

Polis, Ç.Ö.’nün ise 2026 yılı Temmuz ayında bir alışveriş merkezinin park alanından bir araç sirkat ettiğini ve söz konusu aracı Yeniboğaziçi’nde satmaya çalıştığını aktardı. Polis, 9 Ekim tarihinde de Güvercinlik Kavşağı’nda park halindeki bir aracın Ç.Ö. tarafından çalındığını açıkladı.

Polis memuru Söker, C.Z.’nin hücresinde önceki gün yapılan rutin kontrolde, battaniye arasında uyuşturuculu bir kağıt parçası bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının, söz konusu uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyerek hücreye soktuğunu itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve olaylarla bağlantılı bir kişinin daha arandığını kaydeden polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.