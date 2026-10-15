Kıbrıs ‘mesajı’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletlerin Kasım ayında Antalya’da gerçekleştireceği ‘COP 31’ adı verilen iklim değişikliği zirvesine katılacağını açıkladı. Hristodulidis bu durumu ‘Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlar gönderen bir gelişme’ olarak değerlendirdi ve her türlü gelişme karşısında hazırlıklı olduklarını söyledi.

Rum liderinin bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’daki toplantıya katılacağını belirtti. Antalya’daki toplantı 9 Kasım’da başlayıp 20 Kasım’a kadar devam edecek.

“Elbette katılacağım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Antalya’da Kasım ayında gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31’inci Taraflar Konferansı’na (COP31) katılacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, aldığı davet sonrasında Antalya’daki zirveye katılıp katılmayacağı şeklindeki soru üzerine “Elbette katılacağım” yanıtını verdi.

Hristodulidis, sözlerinin devamında Güney Kıbrıs’ın bu tür uluslararası zirvelere katıldığını belirtti.

Diplomatik faaliyetlerinin devamında ortaklarının belirleyici katkısıyla, kamuoyundan uzakta, diplomatik ve siyasi faaliyetleri kapsamında sonuçlar elde ettikleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristdodulidis, bunu; kutlama ve reklam yapmadan başardıklarını da ifade etti.

Hristodulidis bunun ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlar gönderen bir gelişme olduğunu savundu.

Zirve sırasında olumsuz sürprizlerin yaşanmasından endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Hristodulidis, bunu ihtimal dışı görmemekle birlikte, her türlü gelişme karşısında hazırlandıklarını söyledi.

Erhürman: COP 31 Zirvesi’nde Antalya’da olacağız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Erhürman, zirve dolayısıyla 14 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldıklarını belirterek, ilgili tarihlerde Antalya'da olacaklarını söyledi.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in de zirveye katılacağını basından öğrendiğini belirten Erhürman, “Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir.” dedi

Cumhurbaşkanı Erhürman, basın mensuplarından gelen sorular üzerine yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Basın mensubu arkadaşlardan sorular geldiği için açıklık getirmek istedim:

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 Zirvesi dolayısıyla 14 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldık. İlgili tarihlerde Antalya'da olacağız.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla Sn. Hristodulidis de mutat olduğu üzere orada olacağını açıkladı.

Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026, 10:11