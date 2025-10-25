Detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut ile kiralık konut uygulamasının ayrıntılarını açıkladı.

İnşa edilecek 500 bin konutun taksitleri 6 bin 750 liradan başlayacak. En düşük bir milyon 800 bin liradan satışa sunulacak olan evlere yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Kiralık konut uygulaması ise şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak. Sözleşme sürelerinin 3 yıl olacağı modelde, kiralar rayiç bedelin yarısı olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ile 500 bin konut projesinin Türkiye'nin en büyük sosyal projesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin dönüm noktası olacağını belirtti.

2012'de ilk kentsel dönüşüm adımının İstanbul Başakşehir'de başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, dönüşüm öncesinde başta Başakşehir olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'ın da dönüştürüldüğünü, on binlerce aileyi yeni yuvarlarıyla buluşturduklarını aktardı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." dedi.

500 bin konut projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.

- 81 ilin tamamına 500 bin konut yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak.

- 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a ayrıldı, her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek.

- Ankara'da 30 bin 780 konut, İzmir'de 21 bin 520 konut, Gaziantep'te 13 bin 940 konut, Bursa'da 13 bin 730 konut, Konya'da 13 bin 670 konut, Şanlıurfa'da 13 bin 190 konut, Antalya'da 13 bin 160 konut, Hatay'da 12 bin 640 konut, Diyarbakır'da 12 bin 170 konut ve Ardahan 540 konut inşa edilecek.

- Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı, 18 - 30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

- İnşa edilecek konutlar 1+1 ve 2+1 evlerden oluşacak. Binalar yatay mimariye göre tasarlanacak.

Ödeme planı nasıl olacak?

- İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

- İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

- İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Kimler başvurabilir?

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az bir yıl ikamet şartı aranacak.

