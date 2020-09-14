Üçü yerel, 20 yeni vaka

KKTC'de son 24 saat içinde yapılan bin 996 PCR testiyle 20 pozitif vaka daha saptandı. Yeni vakaların 17'sinin temaslı oldukları için halen gözetim altındaki kişilerden, 3'ünün ise yerel vaka olduğu açıklandı. İyileşen 5 kişi de bugün taburcu edildi. Dünkü yeni verilerle, toplam vaka sayısı 593'e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 996 test ile 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve karantinadayken pozitifleştiklerini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Dün itibarıyla yapılan test sayısı 142 bin 280'e, iyileşip taburcu edilenler 331'e yükseldi.

100 tanesi Pandemi Merkezi'nde, 158'i ise pandemi otellerinde takip edilen toplam 258 vakanın tedavisi devam ediyor.

Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 810 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.

Rum haber kaynakları toplam vaka sayısının bin 526'ya ulaştığını duyurdu.

Vakalardan 1'inin seyahat geçmişi bulunduğu, diğer 2 vakanın ise temaslı takibi sonucu tespit edildiği belirtildi.

Serbest hekimlerden Bakan Pilli’ye ziyaret

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Toplantıda sağlık alanındaki tüm sorunlar ve Covid-19 ile mücadelede yapılabilecekler masaya yatırıldı, karşılıklı öneriler sunuldu ve değerlendirmelerde bulunuldu.Verilen bilgiye göre; Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile yapılan görüşmede pandemi ile ilgili kısa orta ve uzun vadede neler yapılabileceği de masaya yatırıldı.Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli önümüzdeki günlerde tüm önerilerin değerlendirilerek kamuoyuna açıklanacağını söyledi.Pilli “Ben tüm sağlıkçıların bakanıyım. Özel-devlet ayrımına bakmadan tüm sağlık çalışanlarının hem hekim arkadaşı, hem de bakanıyım. Onların düşünceleri benim için çok önemlidir. Tüm hekim ve hemşirelerin bu süreçte görev alması için gereken çalışmalar da başlatılmıştır. Unutulmamalıdır ki sağlık bir bütündür. Dolayısıyla sağlıkta örgütlü tüm paydaşlarla görüşmelerimiz ve ortak hareketimiz bir çatı altında devam edecektir. Ayrıca yaptığımız tüm görüşmeler ışığında kamu hastanelerinde alınacak yeni önlemleri ve alınan kararları önümüzde günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Asıl olan halkımızın sağlığıdır” dedi.

İkinci pandemi merkezine izole kabin

Sağlık Bakanlığı, ikinci pandemi merkezinde personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için izole bir kabin kurulması ve üçüncü kapının devreye gitmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün ikinci pandemi merkezinde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; merkezde mevcut var olan iki giriş çıkış kapısının yeterli olduğunu tespit edilmesine rağmen ek olarak, personelin uygulama kolaylığı açısından talep ettiği üçüncü kapının da devreye girmesi için çalışma başlatıldı. Üçüncü personel kapısının da yarın sabah devreye gireceği belirtildi.

Merkezde görev alacak personelin güvenli şekilde hizmet verebilmesi için binaya bir izole kabin kurulması için de talimat verildi. Kabinin bugün monte edileceği kaydedildi.

Şantiyeyi de inceledi

Öte yandan Bakan Pilli, yapımına devam edilen 100 yataklı pandemi hastanesi şantiyesini de ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Pandemi hastanesi yapımının süratle devam ettiğini vurgulayan Pilli, en kısa sürede pandemi hastanesinin de tamamlanarak, hizmete girmesi için gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

Pilli'ye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür ve Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol eşlik etti.