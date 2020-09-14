Polisten çok yönlü soruşturma 

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’da meydana gelen ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran 20 gram Kokain ve 2 kilo Hint Keneviri suçundan tutuklanan Sheriff Mukhtar’ın ardından, Sinan Dilim de tutuklandı.

Uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Sinan Dilim dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını aktaran Sevinç, önceki gün mahkemeye çıkarılan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’te söz konusu çantayı aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Çanta değil uyuşturucu deposu

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını ancak söz konusu soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ve aranan başka şahıslar da olduğunu belirtti.

Sevinç, ilk etapta zanlı Dilim’in tutukluluk sürelerini birleştirilmesi maksadı ile 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

