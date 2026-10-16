Gurur verici

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla düzenlenen “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı” başarıyla icra edildi. Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GKK unsurları müşterek harekât kabiliyetlerini sergiledi.

Tatbikatı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, GKK Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türk Kara Kuvvetleri’nin ilk kadın generali Kara Havacılık Daire Başkanı Tuğgeneral Armağan Özel, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor, KTBK Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sedat Öztürk, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Deniz Birlikleri Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik Havacılık Daire Başkanı Tuğamiral Soner Kazankaya ile çok sayıda askeri yetkili ve basın mensubu izledi.

İnaltekin: Güvenli geleceğe yatırım

KTBK Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, KTBK’nın bütün gücünü ve inancını Kıbrıs Türk halkının kendisine duyduğu güvenden aldığını belirterek, tüm adada barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmak için çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. KTBK’nın 52 yıldır adada barış ve huzurun teminatı olduğunu kaydeden İnaltekin, görevlerinin yalnızca mevcut kabiliyetleri korumakla sınırlı olmadığını, sürekli gelişmek, bilgi seviyesini artırmak, teknolojiyi doğru kullanmak ve her şartta görevleri en iyi şekilde yerine getirecek hazırlık seviyesine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Sızma ve taarruz harekâtları icra edildi

KTBK tarafından yönetilen ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde yürütülen tatbikatta, birliklerin eğitim ve hazırlık seviyelerinin kontrol edilmesi, eş zamanlı harekât planlama ve icra etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve personelin müşterek harekât konusunda eğitilmesi hedeflendi. Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda sızma, havadan indirme, hava hücum, birleşme, muharebe arama kurtarma ve yakın hava desteği faaliyetleri icra edildi. Beyköy Tatbikat Alanı’nda 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tabur görev kuvveti tatbikatının görüntüleri ise izleyicilere canlı olarak aktarıldı. Tatbikat senaryosu kapsamında 21’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 14 Ekim’de taarruz harekâtı başlatıldı. Tank Tabur Görev Kuvveti ile 1’inci Mekanize Piyade Tabur Görev Kuvveti taarruz kademesinde görevlendirilirken, 2’nci ve 3’üncü Mekanize Piyade Tabur Görev Kuvvetleri ile Komando Taburu ihtiyat olarak belirlendi. Taarruzun devamında komando taburlarıyla Yerebakan-Serenköy istikametinde gece sızma harekâtı gerçekleştirildi. Hedef bölgesine havadan indirme ve hava hücum harekâtlarının yanı sıra Serenköy’de bulunan dost unsurlarla birleşme ve bölgenin kontrol altına alınmasına yönelik faaliyetler icra edildi.

Kara, deniz ve hava unsurları görev aldı

Tatbikata Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlığı, KTBK, GKK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar katıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tatbikatta bir Muhabere Entegre Komuta Aracı ve personeliyle görev aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise bir özel kuvvet timi ve bir T-70 genel maksat helikopteriyle tatbikata katıldı.

KTBK unsurları arasında bir tank tabur görev kuvveti, bir mekanize piyade tabur görev kuvveti, bir komando taburu, iki adet 155 milimetre obüs bataryası ve MADESTİM yer aldı. Karşı kuvvet olarak iki adet 122 milimetre çok namlulu roketatar ile sekiz adet M48 A5T2 tank kullanıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata iki AS-532 genel maksat helikopteri, bir özel kuvvet timi ve bir deniz özel kuvvet timiyle katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları kapsamında üç bot ve iki çıkarma gemisi görev aldı. Ayrıca bir Polis Özel Harekât timi de tatbikata katılırken, karşı kuvvet olarak dört Engerek araç ve iki LCW kullanıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları arasında üç T-129 ATAK taarruz helikopteri, üç AS-532 genel maksat helikopteri, bir paramotor ve 51’inci Elektronik Birlik Komutanlığı unsurları yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise tatbikatta bir fırkateyn, bir hücumbot, bir römorkör, iki insansız hava aracı, iki deniz istihbarat/su üstü unsuru, bir SAS/SAT timi ve adada konuşlu bir amfibi taburla görev yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata dört F-16 muharip uçak, bir CN-235 CASA nakliye uçağı, bir HİK, bir İHK, bir İMK ve bir TAKON-T unsuruyla katıldı.

Tatbikat kapsamında keskin nişancı simülasyon sistemleri, dijital sahra muhabere altyapıları (TASMUS/TAFICS) ve akıllı komuta-kontrol sistemleri de kullanıldı.

Öztürkler: Türk askerinin varlığı kırmızı çizgimizdir

Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasının ardından paraşütçüler Türkiye ve KKTC bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi. Helikopterle seyir alanına inen komando ekibi, taşıdıkları bayrakları Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu. Tatbikatın tamamlanmasının ardından kapanış konuşmasını yapan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı için Türk askerinin varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Öztürkler, “Bizim kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin varlığını ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü ne tartışır ne de tartıştırırız” dedi.