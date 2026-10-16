LAÜ KKTC’de ilk kez kurumsal akreditasyon aldı: 6 yıl geçerli  

Bu adım, KKTC’de bir ilk olarak kayda geçti. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Almanya merkezli uluslararası kalite güvencesi kuruluşu AQAS tarafından yapılan değerlendirme sonucunda KKTC’de kurumsal akreditasyon alan ilk üniversite oldu. Üniversite, 6 yıl süreyle geçerli olacak bu akreditasyonu 2032 yılına kadar taşıyacak.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, akreditasyonun üniversitenin uzun yıllara yayılan çalışmalarının ve kalite kültürünün bir sonucu olduğunu vurguladı. Öztürk, "Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarısını sürdürülebilir kılmak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı ve emeği geçenleri kutladı.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise AQAS Kurumsal Akreditasyonu’nun üniversitenin kalite anlayışını kurumsal düzeyde güçlendiren önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Yükselen, "AQAS sürecini, üniversitemizin kalite anlayışını kurumsal düzeyde daha da güçlendiren önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi. Ayrıca akademik ve idari personelin sürece gösterdiği özverinin büyük payı olduğunu söyledi.

AQAS uzman heyeti, LAÜ kampüsünde yüz yüze saha ziyareti yaparak üniversitenin kalite güvence sistemini ve uygulamalarını detaylı şekilde inceledi. Bu ziyaret, üniversitenin sunduğu belgeler ve raporlarla ortaya koyduğu kalite güvencesinin uygulamadaki işleyişini değerlendirmek için önemliydi.

Kurumsal akreditasyon, üniversitenin sadece belirli programlarını değil, kurum genelindeki kalite güvence sistemini ve işleyişini değerlendiriyor. AQAS’ın değerlendirmesi, Avrupa Yükseköğretim Alanı standartları ve ilkeleriyle uyumlu bir çerçevede yapılıyor. LAÜ’nün bu akreditasyonu alması, kalite güvence sisteminin uluslararası standartlarda bağımsız bir değerlendirmeden geçtiğini ve üniversitenin uluslararası görünürlüğünün arttığını gösteriyor.

LAÜ, ayrıca 32 program akreditasyonuna sahip bulunuyor. Program akreditasyonu belirli akademik programların kalitesini değerlendirirken, kurumsal akreditasyon üniversitenin genel kalite güvencesi sisteminin işleyişini ve sürekli iyileştirme süreçlerini inceliyor.

LAÜ, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’de 901–950 bandında, Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2027’de ise 601–650 bandında yer alıyor. Ayrıca 2025 ve 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üst üste iki yıl KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi oldu.

LAÜ, kalite kültürünü güçlendirmeye ve sürdürülebilir kılmaya devam edeceklerini, kalite güvence sistemini sürekli geliştirerek eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin niteliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.